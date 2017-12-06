GALATASARAY'DA REST: TERİM GELİRSE İSTİFA EDERİZ
Galatasaraylı bazı yöneticiler, Başkan Dursun Özbek'le görüşerek "Fatih Terim'i getirirsen istifa ederiz." resti çekti.
Bu sezon 4 büyük maçtan 1 puan çıkartabilen Galatasaray'da Igor Tudor eleştirilerin odağında yer alırken yönetim 'Fatih Terim' çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda...
Taraftarların, Terim isteğine rağmen, Galatasaray kongresinde söz sahibi olan önemli isimlerden Başkan Dursun Özbek'e; "Terim'i getirirsen desteğimizi alamazsın" baskısı yaptığı ileri sürüldü. Yönetimden bazı isimlerin de "İstifa ederiz" resti çektiği belirtiliyor.
BAŞKAN NOKTAYI KOYDU: HOCA DEĞİŞTİRMİYORUZ
Dursun Özbek de geçtiğimiz gün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Igor Tudor ile yola devam edeceklerini açıkladı. Özbek yaptığı açıklamada "Salı günleri normal, rutin toplantımız... Bitirdik şimdi, dağılıyoruz. Son maçlardaki performansımızı konuştuk. Bunlar bizi çok üzdü. Eğer teknik kadrosunu hatası varsa, dikkati çekilmek üzere yolumuza devam edeceğiz. Hoca değişikliği söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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