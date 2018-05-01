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Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı

GALATASARAY'DA RYAN DONK SAKATLANDI

Galatasaray'da Martin Linnes ve Mariano'nun ardından Hollandalı futbolcu Ryan Donk da sakatlandı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Galatasaray'da Ryan Donk Sakatlandı(6/10)2

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında evinde Beşiktaş'a karşı galibiyet alarak taraftarını sevindiren Galatasaray'da son dönemlerin formda isimlerinden Ryan Donk'un sakatlığına dair Sarı Kırmızılı ekipten açıklama geldi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

Yazılı ve görsel olarak taraftarların bilgisine sunulan sakatlık açıklamalasında , "Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.

Hollandalı orta saha bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 21 karşılaşmada 1 asistlik performans gösterdi ve 1360 dakika sahada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Ryan  Donk  Sakatlandı    haber

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