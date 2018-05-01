GALATASARAY'DA RYAN DONK SAKATLANDI
Galatasaray'da Martin Linnes ve Mariano'nun ardından Hollandalı futbolcu Ryan Donk da sakatlandı.
Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında evinde Beşiktaş'a karşı galibiyet alarak taraftarını sevindiren Galatasaray'da son dönemlerin formda isimlerinden Ryan Donk'un sakatlığına dair Sarı Kırmızılı ekipten açıklama geldi.
"TEDAVİSİNE BAŞLANDI"
Yazılı ve görsel olarak taraftarların bilgisine sunulan sakatlık açıklamalasında , "Sağ ayak iç yan bağında darbe sonrası burkulmaya bağlı orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.
Hollandalı orta saha bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 21 karşılaşmada 1 asistlik performans gösterdi ve 1360 dakika sahada kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
- Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
- Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
- Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
- Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
- Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi
- Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
- Yabancı Dili Kusursuz Bilmek İçin 10 Yaşından Önce Öğrenmek Gerek
- Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar