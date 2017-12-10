GALATASARAY'DA SAKATLANAN MARİANO, DEVREYİ KAPATTI
Dün oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan Galatasaraylı Mariano, devre arasına kadar oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Süper Ligde dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Mariano'nun sağlık durumu belli oldu.
ADALESİNDE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçın 10. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak, "Yapılan MR tetkiklerinin ardından, sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Mariano'nun, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: Fetö'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!
- Erdoğan, 14 Yaşındaki Çocuğun Gözleri Bağlanıp Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü: Kahpelik
- Hamsi, Rusya Sahillerine Vurdu! Trabzonlu Balıkçılar İsyan Etti
- Yenikapı'da Kudüs Mitingi! 7'den 70'e Bayrağını Kapan Koştu
- Ataşehir Belediye Başkanı'nın Görevden Alınmasına Bahçeli'den İlk Yorum: Bizde Böyle Hata Olmaz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Arap Birliği'nden Trump'a Sert Tepki: Kararı Hükümsüzdür
- Slovenya'nın İstihbarat Örgütü Sova Greve Gitti
- Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Trump'ın Açıklaması Bizim İçin Yok Hükmünde
- Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
- Kudüs Protestolarında Yaralanan Filistinlilerin Sayısı 231'e Yükseldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar