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GALATASARAY'DA SERDAR AZİZ'İN YÜZ KEMİKLERİ KIRILDI


Galatasaray'da Serdar Aziz'in Yüz Kemikleri Kırıldı
Tarih : 26 Kasım 2017, 15:00
Puan Ver : Galatasaray'da Serdar Aziz'in Yüz Kemikleri Kırıldı(7/10)3

Galatasaray, sakatlıkları bulunan Jason Denayer, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Serdar Aziz'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenman esnasında girdiği bir ikili mücadele sonrası kalçada ve kasıkta gerilme hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almayan Jason Denayer'in tedavisine devam edildi.

TOLGA CİĞERCİ'NİN MR'I ÇEKİLECEK

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştuğu için riske edilmeyerek maç kadrosundan çıkarılan ve bugünü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci'nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacak.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici'nin durumu yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından netleşecek.

SERDAR AZİZ'İN YÜZÜNDE KIRIK VAR

Aynı karşılaşmada yüzüne aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz'in tedavi planı, yarın yapılacak olan ileri tetkiklerin ardından oluşturulacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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