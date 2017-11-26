Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

Galatasaray'da Serdar yoksa savunma çöküyor

GALATASARAY'DA SERDAR YOKSA SAVUNMA ÇÖKÜYOR

Galatasaray, Süper Ligde Serdar Aziz'in sahada olmadığı sürede kalesinde daha çok gol görüyor.

Tarih : 26 Kasım 2017, 15:50
Puan Ver : Galatasaray'da Serdar Yoksa Savunma Çöküyor(5/10)1

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 13 hafta sonunda 29 gol atıp 14 gol yedi. Sarı Kırmızılı takım, milli stoperi Serdar Aziz'in sahada olmadığı dakikalarda tam 8 gol yedi. Sezona savunmanın göbeğinde Maicon-Serdar ikilisiyle başlayan Tudor, bu oyuncuların sahada olduğu ilk 3 haftada 2 kez topu ağlarında gördü.

SERDAR'IN YOKLUĞUNDA PUANLAR KAYBEDİLDİ

Galatasaray'ın 4'üncü haftada Antalya deplasmanında 1-0 önde götürdüğü maçta 63'üncü dakikada Serdar Aziz'in sakatlanarak kenara gelmesi sonrası Denayer ile devam edildi. Sarı Kırmızılılar, 82'nci dakikada Eto'o'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

Galatasaray'ın ligde ikinci kez puan kaybettiği Fenerbahçe maçında sahaya ilk 11'de çıkan Serdar Aziz, 19'uncu dakikada sakatlanarak yerini Latovlevici'ye bıraktı. Aslan, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

TRABZON VE BAŞAKŞEHİR YENİLGİLERİNDE SERDAR AZİZ YOKTU

Galatasaray, ligde mağlup olduğu Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarına Serdar Aziz'den yoksun çıktı. Cim Bom, bu maçlarda kalesinde toplam 7 gol gördü.

TEK İSTİSNA KONYA DEPLASMANI

Galatasaray'ın ligin en az gol atan takımı Atiker Konyaspor'a konuk olduğu 8'inci haftada Serdar Aziz süre almadı. Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Serdar  Yoksa  Savunma  Çöküyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER