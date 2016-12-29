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galatasaray'da sigthorsson fiyaskosu!

GALATASARAY'DA SİGTHORSSON FİYASKOSU!

Galatasaray Kulübü, İzlandalı forvet oyuncusu Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesini feshetmek istiyor.

Tarih : 29 Aralık 2016, 12:05
Puan Ver : Galatasaray'da Sigthorsson Fiyaskosu!(5/10)3


Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Fransa'nın Nantes takımından kiralanan Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi amacıyla görüşmelere başlandı.



Nantes'tan sezon sonuna kadar 700 bin avro ödenerek kiralanan ve 1 milyon 215 bin avro karşılığı sözleşme yapılan Sigthorsson, uygun bir fesih tazminatı karşılığında gönderilmek isteniyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Galatasaray  Da  Sigthorsson  Fiyaskosu    haber

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