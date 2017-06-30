Galatasaray'da dün akşama, Wesley Sneijder haberi damga vurdu. Gomis'in imza töreni, Maicon ve Belhanda'nın İstanbul'a gelmesinin ardından Sneijder'in Slovakya kampına alınmayacağı haberi gündemi değiştirdi. Peki bundan sonra ne olacak?



Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan ve Galatasaray kariyerini sonlandırması beklenen Sneijder'e gelecek sezon MLS'te mücadele edecek olan Los Angeles FC'den teklif geldi. Oyuncuya 3,5 milyon dolar öneren LA FC, Mart ayına kadar da 'istediğin takımda devam edebilirsin' dedi.



Eşi Yolanthe Cabau'nunda ABD'ye gitmeye sıcak baktığı Sneijder'in, teknik direktör Igor Tudor'un gelecek sezon planlarında yer almadığı iddia ediliyordu. Tüm bu gelişmeler ışığında Hollandalının Galatasaray defterini kapatması bekleniyor.







kaynak:sabah