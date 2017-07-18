GALATASARAY'DA SNEİJDER'İN YERİNE SAMİR NASRİ GELİYOR
Sneijder'i göndererek taraftarları kızdıran Galatasaray yönetimi, Sevilla'da forma giyen Samir Nasri ile prensipte anlaştı.
Wesley Sneijder'i yollayarak tepkileri üzerine çeken sarıkırmızılı yönetim, taraftarı tribüne çekecek ismi buldu: Samir Nasri. Nasri&Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesinin haberine göre geçen sezon Beşiktaş'ı reddeden Fransız oyuncuyla 20 gündür süren görüşmelerde sona gelindi.
4.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞTILAR
Nasri'nin menajeri Alain Migliaccio ile Cenevre'de yapılan toplantıda prensip anlaşmasına varıldığı ve sarıkırmızılıların yıldız oyuncuya maç başılarla birlikte 4.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK GELECEK
Türkiye'ye gelmeye ikna olan 30 yaşındaki Nasri'nin transferinde teknik direktör Tudor ısrarcı. Başkan Dursun Özbek de bu transferi bitirmesi için sportif direktör Cenk Ergün'e tam yetki verdi. Ergün, Manchester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nasri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak. Galatasaray, İngiliz ekibini ikna etmek için kiralık sözleşmeye maç sayısına bağlı olarak satın olma zorunluluğu maddesi koyacak.
Kaynak: haberinburada
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