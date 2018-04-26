GALATASARAY'DA ŞOK! YILDIZ FUTBOLCU DERBİ ÖNCESİ ANTRENMANA KATILMADI
Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrıları nedeniyle antrenmana katılmadı.
Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda bugün gerçekleştirilen antrenmanda Tolga Ciğerci yer almadı.
"AĞRILARINI ÖNE SÜREREK ANTRENMANDA YER ALMADI"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: haberinburada
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