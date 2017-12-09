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Galatasaray'da Son Aday: Ukraynalı Yıldız Konoplyanka
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Galatasaray'da Son Aday: Ukraynalı Yıldız Konoplyanka

GALATASARAY'DA SON ADAY: UKRAYNALI YILDIZ KONOPLYANKA

kadrosunu güçlendirmeye devam etmekte kararlı olan Galatasaray, gözünü Schalkte 04'ün Ukraynalı Konoplyanka'ya çevirdi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 16:40
Puan Ver : Galatasaray'da Son Aday: Ukraynalı Yıldız Konoplyanka(9/10)5

Sezon başında yaptığı transferlerde tam isabet bulan Galatasaray, devre arasında da takımı güçlendirmeye devam edecek. Teknik direktör İgor Tudor'un istekleri doğrultusunda şampiyonluğa emin adımlarla gidecek kadroya son şeklini verecek olan yönetimin son olarak listesine, Yevhen Konoplyanka girdi.

TUDOR ONAY VERDİ

Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Konoplyanka'yı, Tudor'un da çok beğendiği ve alınması için onay verdiği bildirildi. Hırvat hocanın, hücumun solunda kullanmayı planladığı Ukraynalı yıldız için Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının düğmeye bastıkları ifade edildi.

ÖNCE MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

28 yaşındaki oyuncuyla menaceri üzerinden ilk teması gerçekleştirecek olan Cim Bom, ardından soluğu Almanya'da alacak ve Schalke ile bonservis konusunda hazırlıklara başlayacak. Hücumun her bölgesinde oynayabilen tecrübeli futbolcu, bu sezon şu ana kadar Mavi-Beyazlılar'da 16 karşılaşmaya çıktı ve rakip filelere 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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