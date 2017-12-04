Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak
Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

Galatasaray'da Taffarel Gitti, Muslera'nın Kötü Gidişi Başladı

GALATASARAY'DA TAFFAREL GİTTİ, MUSLERA'NIN KÖTÜ GİDİŞİ BAŞLADI

Galatasaray'da kaleci antrenörü Taffarel'in takımdan ayrılmasının ardından Fernando Muslera'nın performansı dibe vurdu.

Tarih : 04 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Galatasaray'da Taffarel Gitti, Muslera'nın Kötü Gidişi Başladı(8/10)4

Temmuz 2016'da Galatasaray'dan ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel sonrası, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı da tepetaklak oldu.

Sarı kırmızılı takımda Brezilyalı hocanın yokluğunda çıktığı 48 lig maçında kalesine isabet eden 197 şutta 57 gol yiyen Muslera, bu sezon ise kalesine isabet eden 51 şutun yüzde 33,3'üne (17) gol izni verdi. Neredeyse her üç şutun birine gol izni veren Muslera, bu yüzde ile 7 yıllık Galatasaray kariyerinin en kötüsü oldu.

İLK SEZON YÜZDE 19'DU

Galatasaray kariyerinin en kötü performanslarına Taffarel'in yokluğunda son iki sezonda ulaşan Uruguaylı kalecinin ilk sezonunda yüzde 18,85 olan gol yeme yüzdesi neredeyse her geçen sezon artış gösterdi. Muslera özellikle Beşiktaş maçında elinden kaçırdığı top sonrası yediği golle de tepkileri üzerine çekti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Da  Taffarel  Gitti  Muslera  Nın  Kötü  Gidişi  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER