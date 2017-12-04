GALATASARAY'DA TAFFAREL GİTTİ, MUSLERA'NIN KÖTÜ GİDİŞİ BAŞLADI
Galatasaray'da kaleci antrenörü Taffarel'in takımdan ayrılmasının ardından Fernando Muslera'nın performansı dibe vurdu.
Temmuz 2016'da Galatasaray'dan ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel sonrası, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı da tepetaklak oldu.
Sarı kırmızılı takımda Brezilyalı hocanın yokluğunda çıktığı 48 lig maçında kalesine isabet eden 197 şutta 57 gol yiyen Muslera, bu sezon ise kalesine isabet eden 51 şutun yüzde 33,3'üne (17) gol izni verdi. Neredeyse her üç şutun birine gol izni veren Muslera, bu yüzde ile 7 yıllık Galatasaray kariyerinin en kötüsü oldu.
İLK SEZON YÜZDE 19'DU
Galatasaray kariyerinin en kötü performanslarına Taffarel'in yokluğunda son iki sezonda ulaşan Uruguaylı kalecinin ilk sezonunda yüzde 18,85 olan gol yeme yüzdesi neredeyse her geçen sezon artış gösterdi. Muslera özellikle Beşiktaş maçında elinden kaçırdığı top sonrası yediği golle de tepkileri üzerine çekti.
Kaynak: haberinburada
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