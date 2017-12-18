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Galatasaray'da Terim resti: Gelirse kendimi yakarım

GALATASARAY'DA TERİM RESTİ: GELİRSE KENDİMİ YAKARIM

Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Eşref Alaçayır'ın "Eğer Fatih Terim gelirse üzerime benzin döker kendimi yakarım." dediği ortaya çıktı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Galatasaray'da Terim Resti: Gelirse Kendimi Yakarım(8/10)4

Teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılma kararı alındığı Galatasaray'da detaylar da aydınlığa kavuşmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camiada teknik direktörlük için sıkça Fatih Terim'in ismi dillendirilirken, hukuktan sorumlu yönetici Eşref Alaçayır'ın Terim hakkında yaptığı çarpıcı yorum ortaya çıktı… Galatasaray Genel Sekreteri Can Topsakal ise Fransız hoca getirilmesini istiyor.

"TERİM GELİRSE KENDİMİ YAKARIM"

Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Eşref Alaçayır geçen hafta Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı bir sohbette, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı ekibin başına geçmesi ihtimaliyle ilgili "Eğer Terim gelirse üzerime benzin döker kendimi yakarım" dedi.

TOPSAKAL DA İSTEMİYOR

Galatasaray Genel Sekreteri Can Topsakal ise Fransızca konuşan bir teknik direktör getirilmesi konusunda ısrarcı. Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın gitmesine göz yuman ve sezon başında üst akıl olarak Lucescu ile görüşmeye giden Topsakal, takıma faydalı olabileceğini düşündüğü Fransız hocaların listesini Başkan Dursun Özbek'e iletti.

(Gama Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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