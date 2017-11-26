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Galatasaray'da Tolga Ciğerci sakatlandı, ilk 11'den çıkartıldı

GALATASARAY'DA TOLGA CİĞERCİ SAKATLANDI, İLK 11'DEN ÇIKARTILDI

Galatasaray'da Tolga Ciğerci Alanyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlık geçirdi. Yerine Yasin Öztekin 11'e dahil edildi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 00:00
Puan Ver : Galatasaray'da Tolga Ciğerci Sakatlandı, İlk 11'den Çıkartıldı(6/10)2

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir sakatlık şoku yaşandı… Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11'de şans verilen Tolga Ciğerci karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlandı.

Sağ alt arka adalesinde çekme hissettiğini söyleyen Tolga riske edilmedi. Genç oyuncunun yerine Yasin Öztekin ilk 11'e dahil edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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