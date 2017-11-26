GALATASARAY'DA TOLGA CİĞERCİ SAKATLANDI, İLK 11'DEN ÇIKARTILDI
Galatasaray'da Tolga Ciğerci Alanyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlık geçirdi. Yerine Yasin Öztekin 11'e dahil edildi.
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir sakatlık şoku yaşandı… Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11'de şans verilen Tolga Ciğerci karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlandı.
Sağ alt arka adalesinde çekme hissettiğini söyleyen Tolga riske edilmedi. Genç oyuncunun yerine Yasin Öztekin ilk 11'e dahil edildi.
Kaynak: haberinburada
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