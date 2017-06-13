

Yeni sezon hazırlıkları için 19 Haziran'da top başı yapacak Galatasaray'da en az 3 transferin açıklanması bekleniyor. Başkan Dursun Özbek, mali kongrede 2 aydır çalıştıklarını ve en az 5 transfer yapacaklarını dile getirmişti. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında önceliği stoper mevkii alıyor. Stoper için adaylarını sıralayan sarı-kırmızılılar, önceliği Sao Paulo'dan Maicon Pereira ile Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches'e verdi.











kaynak:sabah