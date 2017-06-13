Tsk: 3 Kişilik Heyet Üs Kurmak İçin Katar'da
Lükste Alman Rekabeti Kızışıyor
En Zengin Genç Ünlü: Kylie Jenner
Suudi Arabistan'dan Flaş Katar Açıklaması
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu Dönemi Bitti!
Başbakan Yıldırım: Yeni Bir Döneme Girdik
Tanju Çolak Serbest Bırakıldı!
Cilt Kanserlerinin En Tehlikelisi Bakın Hangisi...
Petrol Ofisi'nin Satın Alma Süreci Tamamlandı
Münevver Karabulut'un Ailesine 225 Bin Tl!
Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü
İstanbul Shopping Fest, 1-16 Temmuz'da
Ege'deki Deprem Sonrası Yunanistan'dan Flaş Karar
Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı
Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...
Tsk'dan Pervari'de Hava Harekatı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'rabia' Yanıtı
Ronaldo'ya Vergi Kaçakçılığı Suçlaması
İşte Ramazan'da Tarçınlı Su Tüketmenin Mucizevi Faydası
Kıbrıs'da İngiliz Askeri Üssüne Saldırı

galatasaray'da transfer haftası

GALATASARAY'DA TRANSFER HAFTASI

Yeni sezon hazırlıkları için 19 Haziran'da top başı yapacak Galatasaray'da en az 3 transferin açıklanması bekleniyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Galatasaray'da Transfer Haftası(5/10)7




Yeni sezon hazırlıkları için 19 Haziran'da top başı yapacak Galatasaray'da en az 3 transferin açıklanması bekleniyor. Başkan Dursun Özbek, mali kongrede 2 aydır çalıştıklarını ve en az 5 transfer yapacaklarını dile getirmişti. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında önceliği stoper mevkii alıyor. Stoper için adaylarını sıralayan sarı-kırmızılılar, önceliği Sao Paulo'dan Maicon Pereira ile Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches'e verdi.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Galatasaray  Da  Transfer  Haftası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER