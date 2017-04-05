GALATASARAY'DA TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI
Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Galatasaray'da isimler de ortaya çıkmaya başladı.
Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılılar, stoper transferinde hedefini belirledi.Valencia'da fazla forma şansı bulamayan Aderlan Santos'u listeye alan Aslan, bu oyuncu için girişimlere başladı.
kaynak:sabah
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