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Galatasaray'da Tudor bilmecesi sona erdi

GALATASARAY'DA TUDOR BİLMECESİ SONA ERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor'a yönelik eleştirilerin son bulması gerektiğini söyledi, "Takımın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 05:20
Puan Ver : Galatasaray'da Tudor Bilmecesi Sona Erdi(6/10)2

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Tudor'la eleştirilerin son bulması gerektiğini söyledi. Tudor'a sahip çıkan Özbek, "Biz yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Özbek'in açıklamaları şöyle;

"TUDOR KALIYOR"

"Yol uzun, kazalar olabiliyor ama antrenörün gönderileceği yönündeki haberlerin son bulması gerekiyor. Türkiye'de teknik direktörünün ne zaman geleceği, ne zaman gideceği en çok konuşulan kulüp Galatasaray'dır herhalde. Maç sonrası taktik hatalar vs eleştirilmesi normal ama zirvedeki bir takımın antrenörünün haftalarda 'Ne zaman gitti, ne zaman geldi' şeklinde konuşulmasından memnun değilim. Biraz kendi içinizde tartışmanız gerek bu konuyu. Galatasaray, oyuncusuyla teknik kadrosuyla şampiyonluğa koşan bir takımdır. Bunun takımımız yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Başarı skalamızı yukarı çekmeye çalışacağız.

"HUKUKİ YOLLARI KULLANARAK İTİRAZIMIZI YAPTIK"

Kulübü için her şeyi yapan bir taraftar. Sağolsunlar iyi ki bizimle beraberler. Feghouli'ye 3 maç ceza verilmesi Galatasaray tepkisini karara itiraz etmek suretiyle yapar. Biz bunu yaptık. Karara itiraz edilmedi gibi bir yorum yanlış. Yönetim olarak hukuki yolları kullanarak itirazımızı yaptık."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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