Son haftalarda formayı kapan ve performansıyla hocası Tudor'un gözüne girmeyi başaran Yasin Öztekin, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesini bekliyor.

Fanatik'in haberine göre; kısa süre önce adı gönderilecek oyuncular arasında yer almasına rağmen, bu algıyı bir anda değiştirmeyi başaran Yasin, yeni menaceri Ahmet Bulut'un devre arasında Galatasaray Yönetimi'yle yapacağı görüşmeyi bekliyor.

Kaynak: haberinburada