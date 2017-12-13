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Galatasaray'da Tudor'un Gözüne Giren Yasin, Kulüpten Yeni Sözleşme Bekliyor
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Galatasaray'da Tudor'un Gözüne Giren Yasin, Kulüpten Yeni Sözleşme Bekliyor

GALATASARAY'DA TUDOR'UN GÖZÜNE GİREN YASİN, KULÜPTEN YENİ SÖZLEŞME BEKLİYOR

Galatasaray'da son haftalarda Tudor'un gözüne girmeyi başaran Yasin Öztekin, sözleşmesinin yenilenmesini bekliyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Galatasaray'da Tudor'un Gözüne Giren Yasin, Kulüpten Yeni Sözleşme Bekliyor(9/10)5

Son haftalarda formayı kapan ve performansıyla hocası Tudor'un gözüne girmeyi başaran Yasin Öztekin, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesini bekliyor.

Fanatik'in haberine göre; kısa süre önce adı gönderilecek oyuncular arasında yer almasına rağmen, bu algıyı bir anda değiştirmeyi başaran Yasin, yeni menaceri Ahmet Bulut'un devre arasında Galatasaray Yönetimi'yle yapacağı görüşmeyi bekliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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