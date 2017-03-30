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galatasaray'da yarım kalan işlerim var

GALATASARAY'DA YARIM KALAN İŞLERİM VAR

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile zamansız bir ayrılık yaşadığını belirterek, "Tekrar kulübüme dönüp kulübüm için hizmet etmek, yarım kalan işlerimizi, hedeflerimizi tamamlamak istiyorum." dedi.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:12
Puan Ver : Galatasaray'da Yarım Kalan İşlerim Var(8/10)10


Galatasaray'da 2014-2015 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan, sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olan Hamzaoğlu, bir sezon sonra 12. hafta öncesi yaşanan ayrılıktan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.



Kariyer planlamasında, Galatasaray'ı tekrar çalıştırmak gibi bir hedefinin bulunduğunu dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Zamansız bir ayrılık yaşadım. Açıkçası tekrar kulübüme dönüp kulübüm için hizmet etmek, yarım kalan işlerimizi, hedeflerimizi tamamlamak istiyorum. Ama bunun ne zaman olacağı çok da önemli değil. Geçtiğimiz dönemde de hiç beklemediğimiz anda nasip oldu. Biz yine çalışacağız. Bugün Osmanlıspor'dayım, burası için en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Yarın başka bir kulüpte olurum, orası için olur. Bir gün yine nasip olursa Galatasaray için her şeyi yapmaya çalışacağız." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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