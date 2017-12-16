GALATASARAY'DA YENİ MALATYASPOR MAÇI ÖNCESİ SERDAR AZİZ SÜRPRİZİ
Süper Ligin 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hafta içi iki idmanı kaçıran Serdar Aziz, son antrenmanda yer aldı.
Lider Galatasaray, ilk yarının son deplasman maçında Malatya'nın konuğu olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç kadrosunu belirledi.
DURUMU MAÇ SAATİNDE NETLEŞECEK
Sarı-kırmızılılar'da bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hafta içindeki iki idmanı kaçıran, takımla birlikte yapılan son antrenmanda yer alan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde netleşecek. Sarı kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Mariano'nun yerine sağ bekte Jason Denayer'e görev vermeyi planlayan Tudor, sol bekte ise Martin Linnes'i oynatacak. Hırvat çalıştırıcının kanatlarda da Yasin Öztekin ve Sofiane Fegouli'ye görev vermesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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