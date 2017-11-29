GALATASARAY'DAKİ HASTALIK GÖZTEPE'DE DE VURDU
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, adaletli forma dağıtarak takıma çağ atlattı. Sabri Sarıoğlu, son dönemde iyi çalışan Tanju Kayhan'a formasını kaptırdı.
Göztepe Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerlerken, başarıdaki en önemli nokta olarak teknik direktör Tamer Tuna'nın İzmir ekibine adaleti getirmesi gösteriliyor.
Sezon başında 18 yeni futbolcunun katıldığı Göztepe'de Tuna yıldız oyuncular yerine, performans odaklı kadro tercihleriyle başarıyı yakalarken, büyük alkış aldı. Kadronun baştan aşağıya yenilenmesine rağmen, son iki haftada geçen sezondan takımda kalan 3 oyuncu ilk onbirde yerini almayı başardı. Göztepe'de sezon başından bu yana yedek oturan sağ bek Tanju Kayhan, G.Saray'dan gelen yıldız Sabri Sarıoğlu'nu keserek formayı kaptı.
JAHOVIC FORMAYI VERMİYOR
Halil Akbunar da sakatlıktan dönmesine rağmen Oscar Scarione'ye forma göstermezken, geçen sezonki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Adis Jahovic ise G.Antep'ten gelen Nabil Ghilas ve eski Beşiktaşlı Ömer Şişmanoğlu gibi Süper Lig golcülerini yedek bıraktı. Makedon futbolcu Adis, cezalı olduğu Beşiktaş maçı hariç, 11 maçta da banko forma giyerken, 11 gol atarak kendisine güvenen teknik direktör Tamer Tuna'yı yanıltmadı. Tuna, Leo'ya 12 maçın 5'inde ilk onbirde şans verirken, Tayfur Bingöl 9 haftalık bir periyotta, Newcastle United'dan gelen Fransız yıldız Yoan Gouffran'ı yedek bırakmıştı.
"TANJU ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"
Tuna, kadro tercihleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son iki maçta Tanju ve Halil tercihleriyle dikkat çeken Tuna, "Oyuncularımın hepsi çok değerli. Tanju en fazla antrenman sayısına sahip bir oyuncu. Takımdaki oyuncuların hazır olduğunda her zaman oynayabilecek olması çok önemli. Sabri ve Tanju örneği diğerleri için de geçerli" dedi.
Kaynak: haberinburada
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