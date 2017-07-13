Uzun süre Galatasaray'da forma giyen ve bu sezon sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu'nun geleceği belli oldu.

YENİ DURAK KAYSERİSPOR

Deneyimli futbolcu Galatasaray'ın ardından bir diğer Sarı-Kırmızılı kulüp olan Kayserispor'la anlaşmaya vardı. Erzurum'da bir otelde Kayserispor yöneticileri ile görüştü ve 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kayserispor'un bu transferi yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada