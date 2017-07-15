Yeni sezon öncesinde biten sözleşmesi yenilenmeyen Sabri Sarıoğlu, Galatasaray ile bağlarını koparan Wesley Sneijder'i uğurlamaya gitti.

SNEİJDER'İ SABRİ UĞURLADI

Yeni sezon öncesinde biten sözleşmesi yenilenmeyen Sabri Sarıoğlu, Galatasaray ile bağlarını koparan Wesley Sneijder'i uğurlamaya gitti.

Tecrübeli oyuncu Sneijder ile çekildiği fotoğrafın üstüne "İyiler her zaman kazanır, güle güle" diyerek Hollandalı yıldızı yolcu etti.

Kaynak: haberinburada