GALATASARAY'DAN AYRILAN SNEİJDER'İ TEK KİŞİ UĞURLADI
Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'i, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi yenilenmeyen Sabri Sarıoğlu uğurladı.
Yeni sezon öncesinde biten sözleşmesi yenilenmeyen Sabri Sarıoğlu, Galatasaray ile bağlarını koparan Wesley Sneijder'i uğurlamaya gitti.
SNEİJDER'İ SABRİ UĞURLADI
Yeni sezon öncesinde biten sözleşmesi yenilenmeyen Sabri Sarıoğlu, Galatasaray ile bağlarını koparan Wesley Sneijder'i uğurlamaya gitti.
Tecrübeli oyuncu Sneijder ile çekildiği fotoğrafın üstüne "İyiler her zaman kazanır, güle güle" diyerek Hollandalı yıldızı yolcu etti.
Kaynak: haberinburada
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