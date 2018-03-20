GALATASARAY'DAN AYRILDI, ŞİMDİ KABUSU YAŞIYOR
Devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Galatasaray'a sezon başında Osmanlıspor'dan gelen ve ara transferin son günü Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, İngiltere'de aradığını bulamadı.
7 haftadır galip gelemeyen Stoke City, Premier Lig'in dibine demir attı. Maç fazlasına rağmen düşme hattının üstündeki takımla arasında 3 puan fark oluşan Stoke'un sıradaki rakibi Arsenal.
ALT LİGE DÜŞEBİLİR
Ndiaye, Galatasaray'la şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda bir alt lig olan Championship'e düşmenin üzüntüsünü yaşama ihtimaliyle ciddi şekilde karşı karşıya...
Kaynak: haberinburada
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