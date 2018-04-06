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Galatasaray'dan büyük başarı!

GALATASARAY'DAN BÜYÜK BAŞARI!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da 3-2 mağlup olduğu Igor Gorgonzola Novara'yı deplasmanda 3-1 yendi ve adını Final Four'a yazdırdı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Galatasaray'dan Büyük Başarı!(8/10)4

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı Finaller'de mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da 3-2 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 24-26, 25-20, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek Vakıfbank'ın ardından adını Final Four'a yazdıran ikinci temsilcimiz oldu.

RAKİP CSM VOLEI ALBA BLAJ OLDU

Bükreş biletini kapan Aslan'da tecrübeli milli yıldız Neslihan Demir Güler muhteşem bir performans sergiledi. Bu sonuçla 5-6 Mayıs'ta CSM Volei Alba Blaj'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Final Four'a adını yazdıran Galatasaray'ın rakibi ev sahibi CSM Volei Alba Blaj oldu. Vakıfbank ise Imoco Volley Conegliano ile final mücadelesi verecek.

Sarı-kırmızılılar tarihinde ikinci kez bu organizasyonda Final Four heyecanı yaşayacak. Daha önce Aslan 2012-2013'de dörtlü finalde yer almış ve yarı finalde organizasyonu şampiyon olarak noktalayan Vakıfbank'a mağlup olmuş ve dördüncülük elde etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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