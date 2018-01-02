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Galatasaray'dan flaş hamle! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE! MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Galatasaray yönetimi, Patrice Evra'nın menajeri Pastorello'yu İstanbul'a davet etti. Sarı-kırmızılı yetkililer ve İtalyan menajer arasındaki görüşmenin 2-3 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarih : 02 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Galatasaray'dan Flaş Hamle! Menajeri İstanbul'a Çağrıldı(5/10)1

Sarı-Kırmızılı yönetim, Marsilya ile yollarını ayıran ve boşa çıkan 36 yaşındaki Patrice Evra'nın menaceri Frederico Pastorello'yu İstanbul'a davet etti. Bir aksilik çıkmazsa, tarafların 2-3 gün içinde buluşması bekleniyor. Evra'nın Galatasaray'n ilgisine olumlu yanıt verdiği, Pastorello ile Galatasaray arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi gibi detaylar konuşulacak.

1.5 YILLIK 2 MİLYON 259 BİN EURO TEKLİF EDİLECEK

Sarı-Kırmızılı kulübün sol bekteki 1 numaralı adayı Evra değil. Ancak olası bir prensip anlaşması halinde, diğer adaylarla yapılacak görüşmelerde Cim Bom'un eli güçlenecek. Galatasaray'ın, Evra'ya 1.5 yıllık 2 milyon 250 bin Euro tutarında bir teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

TARAFTARA TEKME ATINCA MARSİLYA'DAN KOVULDU

Patrice Evra, geçtiğimiz Kasım ayındaki Avrupa Ligi maçı öncesi ısınırken tartıştığı bir Marsilya taraftarına tekme attığı için UEFA'dan 7 aylık men cezası almıştı. Kendi taraftarına saldıran Fransız futbolcunun sözleşmesi de bu cezanın hemen ardından feshedilmişti. Evra'nın Avrupa kupalarında oynamama cezası 30 Haziran 2018'de sona erecek.

EVRA'NIN MENAJERİ BİR ÇOK ÜNLÜ FUTBOLCUYLA ÇALIŞIYOR

Galatasaray'ın İstanbul'a davet ettiği menacer Frederico Pastorello, Patrice Evra'nın yanı sıra Candreva, Nani ve Kevin Prince Boateng gibi yıldızların transfer haklarını da elinde bulunduruyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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