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galatasaray'dan fransa çıkarması!

GALATASARAY'DAN FRANSA ÇIKARMASI!

Galatasaray transferde tam sürat... Sarı kırmızılı yönetim yeni sezonda alınacak oyuncular için titiz bir çalışma içersinde olurken Teknik Direktör Igor Tudor, Fransa Ligi'nde oynayan 4 futbolcunun alınmasını istedi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 09:56
Puan Ver : Galatasaray'dan Fransa Çıkarması!(9/10)7


Hırvat çalıştırıcı, Dursun Özbek ve yönetici Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede Fransız Ligi'nin Türkiye Ligi'ne çok yakın olduğunu söyleyerek, "Fransa Ligi sert ve mücadeleci bir lig. Fizik gücü yüksek oyunculardan oluşuyor. Buradan alacağımız futbolcuların Galatasaray'a kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



Tudor'un bu sözlerinin ardından yönetim Hatem Ben Arfa, Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve William Vainqueur ile görüşmelerine hız verdi.



4 OYUNCU İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Tudor'un isteği üzerine yönetim Hatem Ben Arfa için PSG ile, Bafetimbi Gomis için Swansea, Younes Belhanda için Dinamo Kiev'le, William Vainqueur için de Roma ile dirsek temasına geçti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Dan  Fransa  Çıkarması    haber

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