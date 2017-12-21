GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ TRANSFER BÜTÇESİ, YÖNETİMİN GÖZÜNÜ KORKUTTU
Galatasaray yönetiminin hoca adayları arasında yer alan Laurent Blanc, istediği yüksek transfer bütçesiyle göz korkuttu.
Igor Tudor'la yolların ayrılmadığı günlerde bile Galatasaray Yönetimi'nin gündeminde olan ve görüşmelerde bulunduğu Laurent Blanc, hâlâ Cim Bom'un hoca adayları arasında. Ancak Fransız teknik adam konusunda bazı endişeler var.
İYİ TRANSFER İSTİYOR
Son olarak PSG ile başarıdan başarıya koşan 52 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray'ın başına geçmesi halinde yüksek maliyetli transferler talep edeceği öğrenildi. Ayrıca Fransız hoca ve ekibinin de maaş bütçesini bir hayli zorlayacağı ifade ediliyor. Ancak takımda çok sayıda Fransızca konuşan oyuncu olması ve hocanın birçok kupa kazanması, Blanc'ın yine ön plana çıkmasını sağlıyor.
Kaynak: haberinburada
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