Igor Tudor'la yolların ayrılmadığı günlerde bile Galatasaray Yönetimi'nin gündeminde olan ve görüşmelerde bulunduğu Laurent Blanc, hâlâ Cim Bom'un hoca adayları arasında. Ancak Fransız teknik adam konusunda bazı endişeler var.

İYİ TRANSFER İSTİYOR

Son olarak PSG ile başarıdan başarıya koşan 52 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray'ın başına geçmesi halinde yüksek maliyetli transferler talep edeceği öğrenildi. Ayrıca Fransız hoca ve ekibinin de maaş bütçesini bir hayli zorlayacağı ifade ediliyor. Ancak takımda çok sayıda Fransızca konuşan oyuncu olması ve hocanın birçok kupa kazanması, Blanc'ın yine ön plana çıkmasını sağlıyor.

Kaynak: haberinburada