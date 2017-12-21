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Galatasaray'dan istediği transfer bütçesi, yönetimin gözünü korkuttu

GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ TRANSFER BÜTÇESİ, YÖNETİMİN GÖZÜNÜ KORKUTTU

Galatasaray yönetiminin hoca adayları arasında yer alan Laurent Blanc, istediği yüksek transfer bütçesiyle göz korkuttu.

Tarih : 21 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Galatasaray'dan İstediği Transfer Bütçesi, Yönetimin Gözünü Korkuttu(10/10)6

Igor Tudor'la yolların ayrılmadığı günlerde bile Galatasaray Yönetimi'nin gündeminde olan ve görüşmelerde bulunduğu Laurent Blanc, hâlâ Cim Bom'un hoca adayları arasında. Ancak Fransız teknik adam konusunda bazı endişeler var.

İYİ TRANSFER İSTİYOR

Son olarak PSG ile başarıdan başarıya koşan 52 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray'ın başına geçmesi halinde yüksek maliyetli transferler talep edeceği öğrenildi. Ayrıca Fransız hoca ve ekibinin de maaş bütçesini bir hayli zorlayacağı ifade ediliyor. Ancak takımda çok sayıda Fransızca konuşan oyuncu olması ve hocanın birçok kupa kazanması, Blanc'ın yine ön plana çıkmasını sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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