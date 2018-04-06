GALATASARAY'DAN JEFFERSON FARFAN BOMBASI!
Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Jeffersın Farfan'ı Dünya Kupasından sonra transfer etmek için girişimlere başladı.
Lokomotiv Moskova ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki sağ kanat için Galatasaray'ın girişimlerini hızlandırdığı vurgulandı.
GALATASARAY'IN YİNE GÜNDEMİNE GELDİ
Peru basınında yer alan habere göre; Schalke 04 forması giyerken de Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen oyuncu için Dünya Kupası'ndan sonra adımların atılacağı öne sürüldü.
Rus basınında çıkan haberlerde de Farfan'ın yıllık 2,5 milyon dolar üzerinde almak istediği ve bunun için yeni arayışlara girdiği yazıldı.
Bu sezon 16 maça çıkan sağ kanat oyuncusu, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı. (AJANSSPOR)
Kaynak: haberinburada
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