Arda Turan'dan Duygusal Paylaşım
Bayern Münih Kurası, Almanların Türk Skandalını Akıllara Getirdi
Bursaspor Sahasında Adanaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Galatasaray'dan Kayserispor'a Giden Umut Bulut, İkinci Baharını Yaşıyor
Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
İto Başkanı İbrahim Çağlar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kansere Yakalanan İş Adamı Tedaviyi Reddetti, Hayata Veda Partisi Düzenledi
İngiliz Büyükelçi Richard Moore'un Veda Videosuna, Beşiktaş Mesajı Damga Vurdu
Kayseri Maçı Sonunda Futbolcuları Kalayladı
Forties Boru Hattı Çatlayınca Petrol Fiyatları Fırladı
Sevgilisini Öldüren Ampute Atlet Pistorius, Cezaevinde Çıkan Kavgada Yaralandı
Taşeronların Derdini Dinleyen Alo 170 Çalışanları Kadro Dışı Kaldı
21 Maçta 18 Gol Atan Eski Beşiktaşlı Aboubakar, Portekiz'de Şov Yapıyor
İspanyol Basını: Ronaldo, Real Madrid'den Ayrılmaya Çok Yakın
Dünyanın En Tatmin Edici Videosu! Bir Otomobil Kazası Mutlu Son İle Bitti
Alman Basını, Beşiktaş'ın Tur Şansını Açıkladı
Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek

Galatasaray'dan Kayserispor'a Giden Umut Bulut, İkinci Baharını Yaşıyor

GALATASARAY'DAN KAYSERİSPOR'A GİDEN UMUT BULUT, İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Memleketi Kayseri'de forma giyen Umut Bulut, bu sezon attığı 7 golle takımını adeta sırtlıyor.

Tarih : 12 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Galatasaray'dan Kayserispor'a Giden Umut Bulut, İkinci Baharını Yaşıyor(9/10)5

Memleketi olan Kayseri'de forma giyen, sahada basmadık yer bırakmayarak arkadaşlarını ateşleyen ve takımının aldığı puanlara katkıda bulunan Kayserispor kaptanı Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor.

KAPTAN OLAYA EL KOYDU

Geçen sezon başka bir sarı-kırmızılı ekip Galatasaray'dan ayrılarak Kayserispor'a transfer olan, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Umut Bulut, özellikle bu sezon attığı 7 golle kendisine güvenen ve kaptanlık pazubentini teslim edenleri utandırmadı. Attığı kritik gollerle takımının zirve yarışında üst sıralarda yer almasını sağlayan tecrübeli oyuncu için Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, "Bu oyuncum, takımımızın kaptanı her türlü övgüye layık. Zira, sahada basmadık yer bırakmıyor. Arkadaşlarını ateşliyor, rakibe maçın başından sonuna kadar pres yapıyor. Ona sezon başında kaptanlık görevini verirken beni eleştirenler olmuştu. Hepsini mahçup etti. Sizlerin deyimi ile Allah onu nazardan korusun" diyor.

"BURADA MUTLU VE HUZURLUYUM"

Geçtiğimiz sezon evini de İstanbul'dan Kayseri'ye getiren, eşi Anna ve oğlu Atilla ile Kayseri'de mutlu ve huzurlu yaşadığını söyleyen Umut Bulut, "Kayseri benim baba ocağım. Bana Kayserispor formasını giymek ve takımın kaptanlığını yapmak nasip oldu. Burada mutlu ve huzurluyum. Takım arkadaşlarımla bu taraftara layık olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Dan  Kayserispor  A  Giden  Umut  Bulut  İkinci  Baharını  Yaşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER