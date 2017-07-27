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Galatasaray'dan Malaga'ya Giden Cenk Gönen, 45 Dakikada 3 Gol Yedi
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GALATASARAY'DAN MALAGA'YA GİDEN CENK GÖNEN, 45 DAKİKADA 3 GOL YEDİ


Galatasaray'dan Malaga'ya Giden Cenk Gönen, 45 Dakikada 3 Gol Yedi
Tarih : 27 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Galatasaray'dan Malaga'ya Giden Cenk Gönen, 45 Dakikada 3 Gol Yedi(6/10)2

Galatasaray'dan İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 3 gol yedi.

Malaga'nın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Cenk Gönen, 3 gole engel olamadı.

45 DAKİKADA 3 GOL YEDİ

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Cenk'in kaleye geçmesinin ardından Hollanda ekibi, 65. dakikada Thomas Ouwejan, 70. dakikada Joris van Overeem ve 84. dakikada Mats Seuntjens'in golleriyle sonuca gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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