GALATASARAY'DAN MALAGA'YA GİDEN CENK GÖNEN, 45 DAKİKADA 3 GOL YEDİ
Galatasaray'dan İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 3 gol yedi.
Malaga'nın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Cenk Gönen, 3 gole engel olamadı.
45 DAKİKADA 3 GOL YEDİ
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Cenk'in kaleye geçmesinin ardından Hollanda ekibi, 65. dakikada Thomas Ouwejan, 70. dakikada Joris van Overeem ve 84. dakikada Mats Seuntjens'in golleriyle sonuca gitti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Lokantada Tüp Patladı, Bina Yerle Bir Oldu
- Pkk'lı Teröristler, Karakola Malzeme Taşıyan Tır'ı Ateşe Verdi!
- Protokoldeki Kavganın Ardından Ordu Emniyet Müdürü Görevden Alınmayı İstedi
- Başbakan Yıldırım, Alman Şirket Yöneticileriyle Bir Araya Gelecek
- Rihanna'nın, Elysee Sarayı'na Geldiği Kıyafet Sosyal Medyayı Salladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ntv Spor'un Simge İsimlerinden Güntekin Onay, Beın Sports'la Anlaştı
- Tff, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı
- 'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
- Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
- Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
DÜNYA HABERLERİ
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
- Alman Ordusuna Ait Askeri Helikopter Düştü
- Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
- Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
- Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar