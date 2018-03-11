Spor Toto Süper Ligde sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Gomis ve Sinan Gümüş'ün attığı gollerle 2-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.

ATİKER KONYASPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında sol taraftan yapılan ortaya defans dokunamayınca Moke kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi.

GOMIS PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Atiker Konyasporlu futbolcunun ceza sahası içinde meşin yuvarlağa elle dokunması sonucu hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Fransız golcü Bafetimbi Gomis sert bir penaltı kullandı fakat kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çelmeyi başardı.

KONYASPOR FIRSAT TEPTİ

43. dakikada hızlı gelişen yeşil-beyazlı ekibin atağında, Fofana'nın ara pasında topa buluşan Volkan Şen, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemeyince açısını kaybetti. Tecrübeli futbolcu buna rağmen şutunu çekti fakat Muslera bu pozisyonda kalesini gole kapattı.

MAICON'UN KAFASI DİREKTE PATLADI

Sağa kanattan Mariano'nun ortasına Brezilyalı stoper Maicon iyi yükseldşi. Yıldız futbolcunun kafa vuruşu kale direğinin üstüne çarparak oyun alanına geri döndü. Gomis'in önüne düşen topa gelişine vurdu fakat çerçeveyi bulamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

GOMIS KALEYİ BULAMADI

Karşılaşmanın 62. dakikasında sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Gomis gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

GOMIS BERABERLİĞİ GETİRDİ

Zorlu mücadelenin 69. dakikasında Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ ayağıyla mükemmel bir orta kesti, Gomis aynı mükemmellikteki kafa vuruşuyla durumu eşitledi: 1-1.

BELHANDA DİREĞE TAKILDI

Galatasaray'a beraberliği getiren golün 3 dakika sonrasında Gomis'in kafa ile aşırdığı topa hareketlenen Belhanda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti fakat meşin yuvarlan kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

SİNAN GÜMÜŞTEN MUHTEŞEM GOL!

Karşılaşmanın 86. dakikasında sol kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında Nagatomo kavisli bir orta yaptı. Sinan gümüş yüksekten gelen topa gelişine mükemmel bir vole vurdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada