Fenerbahçe'den Lens İçin Müthiş Teklif
Türkiye'nin En Büyüğü Geliyor! Geri Sayım Başladı...
Acun Ilıcalı Survivor 2017 Kadrosunu Açıkladı
Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Rusya: 'beyaz Saray'a Uygun Bir Cevap Geliyor'
Bugün Hangi İl Ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
Mersin'de Otomobil Yolda Açılan Çukura Düştü
Avm'lerde Yeni Dönem Başlıyor!
Yılın Son Zammı Geliyor! Pompada...
Gazprom'dan Flaş Türk Akımı Açıklaması!
Tırnaklarınızda Hafif Mavilik Ya Da Morluk Varsa…
Beşiktaş'a Yeni Aday!
Şarkıcı Emrah Yeni Yatırımı İçin Harekete Geçti
Şimşek Yüklü Bulutlar! Sınır Dışına Misilleme...
Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda
Başkentte Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı
Hava Şartları Elektrikleri De Kesti! Tam 13 İlçede...
İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli
Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti
Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi

galatasaray'dan örnek davranış

GALATASARAY'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Galatasaray 16 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Büyükçekmece Tepecikspor maçında sakatlanan rakip takımın futbolcusu Ferdi Can Taşkın'ı evinde ziyaret etti

Tarih : 29 Aralık 2016, 14:43
Puan Ver : Galatasaray'dan Örnek Davranış(8/10)10


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık Pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Ali Yavuz Kol'un istem dışı müdahalesiyle sakatlanan ve ayağının kırıldığı öğrenilen Büyükçekmece Tepecikspor oyuncusu Ferdi Can Taşkın'a ziyarette bulunuldu.



Ziyarette Futbol Akademisi İdari Yöneticisi Savaş Çam ve 16 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Ünsal Yaşar'ın yanı sıra sarı kırmızılı futbolcular Ali Yavuz Kol ve Mustafa Kapı da yer aldı.



Diğer yandan futbolcular Ferdi Can Taşkın'a Galatasaray forması hediye etti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Galatasaray  Dan  Örnek  Davranış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER