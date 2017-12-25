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Galatasaray'dan Seçim Açıklaması: Yeni Yönetimin 3 Yıl Görev Yapacak

GALATASARAY'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI: YENİ YÖNETİMİN 3 YIL GÖREV YAPACAK

Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 13 Ocak'taki Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek yönetimin görev süresinin 3 yıl olacağını belirtti.

Tarih : 25 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Galatasaray'dan Seçim Açıklaması: Yeni Yönetimin 3 Yıl Görev Yapacak(8/10)4

13 Ocak 2018'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidecek olan Galatasaray, resmi internet sitesinden seçimle ilgili bir açıklamada bulundu. Tartışmalara nokta koyan açıklamada seçilecek yeni yönetimin görev süresinin 3 yıl olacağı ifade edildi.

"OLAĞANÜSTÜ SEÇİM TOPLANTISI HER ZAMAN YAPILABİLİR"

İşte o açıklama:

"Alınmış seçim kararı sonrası camiamızdaki yorumlar nedeniyle meselenin hukuki dayanakları ve gerekçeleri hakkında açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

T.C Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'na uygun olarak kabul edilip yayınlanan Tüzüğümüze göre:

Toplantı türleri, Tüzüğümüzün 25.maddesinde 3'e ayrılmıştır.

Bunlar: Yıllık olağan toplantı, Seçim toplantısı ve Olağanüstü toplantıdır.

Yine tüzüğümüzün 27.maddesine göre seçim toplantılarının gerek olağan gerekse de olağanüstü olmak üzere yapılması mümkündür.

Olağanüstü seçim toplantısı her zaman yapılabilir, tüzüğümüzde bir süre kısıtlaması yoktur.

Tüzüğümüzün 28.maddesine göre, Olağanüstü toplantı;

"GÖREV SÜRESİ 3 YILDIR"

1- Yönetim Kurulu kararı, 2- Denetim Kurulu'nun yazılı isteği, 3- Kayda açık üyelerin 1/5'inin (beşte birinin) yazılı isteği, üzerine yapılır.

Bu maddeleri hep bir arada değerlendirdiğimizde yönetim kurulunun olağanüstü seçim genel kurul toplantısı kararı almak yetkisinin olduğu açıktır.

Tüzüğün 60.maddesine göre yapılacak seçimde seçilecek tüm organların (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve sicil kurulu) görev süresi 3 yıldır.

Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Madde 92 'de kulüp başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa hükmü, Başkanın ya istifası ya da vefatı halinde uygulanma alanı bulacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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