Galatasaray eski yöneticilerinden ve geride bıraktığımız dönemde başkan adayı olan Ahmet Özdoğan, sarı-kırmızılı ekibin gündemini değerlendirdi. Özdoğan, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu Galatasaray'ın eski yöneticisi Ahmet Özdoğan, "Yönetim, Arda Turan'la ilk yarının bitmesinin ardından masaya oturacak" dedi.

Özdoğan'ın Radyospor'da yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"TUDOR GALATASARAY'IN HOCASI OLAMAZ"

Igor Tudor, Galatasaray gibi büyük bir takımın teknik direktörü olamaz. Bundan sonra da olmaz. Şampiyon olsa da olmaz. Tudor, Galatasaray'ın hocası olamaz. Neden olamaz? Tudor, herhangi bir başarısızlıkta kendisini değil, futbolcularını suçlayan bir yapıya sahip. Bu takım oyununu da bozuyor. Maçı kazanınca basın mensuplarıyla ilgili laflar söylüyor. Galatasaray teknik direktörünün böyle şeylerle ilgilenecek zamanı olmaz. Galatasaray daha büyük hedeflere nasıl gidecek? Bunlara bakmalı. Biz 1,5 puan aldık, basın mensupları nerede? Beşiktaş'ın atmosferinden etkilendik gibi sözler, Galatasaray'ın teknik direktörü olamayacağını gösteriyor. Ben Tudor ile 1 gün bile devam etmem.

"YÖNETİM TUDOR'U TARTIŞMAYA AÇTI"

Tudor'un tartışılmaya başlaması ne zaman? Temmuz sonu, Ağustos başında sayın başkanın hamlesiyle tartışılmaya başlandı. Galatasaray'ın bir üst akıla ihtiyacı var dedi. Bazı şeyler unutuluyor. Sonra başkan, Tudor'u neden tartışıyorsunuz dedi. Peki, Tudor başarılı ise 14.haftada bu yıl da geçen sezon da aynı puan toplamışsınız. Tudor nasıl başarılı? Niye Lucescu'ya Can Topsakal'ı yolladınız? Bir üst akıla ihtiyaç var diyen sizsiniz. Galatasaray, Lucescu kabul etmedi diye üst akıldan mı vazgeçti? Bunlara cevap vermediği gibi neden tartışılıyor diye soruyor. Sayın Başkan ve yönetim kurulu Can Topsakal'ı yollamadı mı Lucescu'ya? Demek ki kendi içlerinde Tudor'u tartışmaya başlamışlardı zaten.

"HANİ KREDİ KULLANILAMAYACAKTI"

Fatih Terim'i kim istiyor, istemiyor kısmında basına yansıyan yansımayan kısımlar var. Hiçbir yöneticinin, ben Fatih Terim'i istemiyorum dediğini belgeleriyle ortaya koyamam. Ortada bir gerçek var. Bu tartışmayı başlatan sayın başkan ve yönetimdir. Önümüzdeki günlerde başarısızlıkta ne konuşulacak? Esas problem başkan ve yönetimindir. Özbek, biz Riva ve Florya'dan gelen paralarla borçları ödedik diyor. Peki sormak lazım. 3 yıllık sadece basketbol, voleybol ve amatör sporlar için Galatasaray'ın zararı 162 milyon liradır. Bu zararı eğer banka kredisiyle 3 yıla yayarsak 200 milyon liradır. Peki bu parayı nereden buldular? Hani banka kredisi alınmayacaktı?

"GALATASARAY'DA TÜZÜK ACİLEN DEĞİŞMELİDİR"

Sayın Başkan mayıs ayında seçilemediğinde ne olacak? Yeni başkan da bankadan kredi alacak ve borçlar artacak. Başka Riva ve Florya da yok. Bize çözüm diyorlar. Çözüm çok basit. Galatasaray artık başka bir vizyona geçmelidir. Galatasaray'ın tüzüğü çok acil olarak değişmelidir. Galatasaray tüzüğünü mutlaka değiştirmelidir. Galatasaray hep birlikte yeni bir anlayış getirerek, tüzükte de bunu yazarak, kim borçlanma yapıyorsa direkt olarak o kişi sorumlu olmalı. Eğer bunu yapmazsak bir yere gidemeyiz.

"PARAYI OYNAMAYANLAR ALIYOR"

Sayın Başkan mayıs ayında seçilemediğinde ne olacak? Yeni başkan da bankadan kredi alacak ve borçlar artacak. Başka Riva ve Florya da yok. Bize çözüm diyorlar. Çözüm çok basit. Galatasaray artık başka bir vizyona geçmelidir. Galatasaray'ın tüzüğü çok acil olarak değişmelidir. Galatasaray tüzüğünü mutlaka değiştirmelidir. Galatasaray hep birlikte yeni bir anlayış getirerek, tüzükte de bunu yazarak, kim borçlanma yapıyorsa direkt olarak o kişi sorumlu olmalı. Eğer bunu yapmazsak bir yere gidemeyiz.

Futbolun ayrı bir ekonomik düzeni var. Onun dışında bir şeyler söylüyorum. Diğer sporlarda getirilen rakam -200 milyon lira. Galatasaray zaten bankalardan borç alıyor. Daha futbola gelmedik. Futbolda ise Galatasaray'dan para alıp hiç forma giymeyen oyuncular var. Hepsi de Dursun Özbek yönetimindeyken geldi. de Jong, Hakan Balta gibi isimlerden bahsediyorum. Bunların hepsi etrafta geziyor. 34-35 milyon lira para ödüyoruz. Bonservisleri hiç konuşmuyorum, sabit ücrete ödediğimiz rakamları anlatıyorum. Sorun büyük.

"SADECE TERİM ÜZERİNE SİSTEM KURULMAZ"

Sayın Fatih Terim iyi bir Galatasaraylıdır. Fatih Terim, Galatasaray'a bundan sonra da gelebilir. Siz, sadece ve sadece Terim üzerine bir sistem kurmamalısınız. Galatasaray bir sistem kurmalıdır. Ben Terim'e karşıyım demiyorum. Ama sadece Terim üzerine sistem kurulamaz. Her yenilince tek çare Terim dediğinizde Galatasaray'ı küçültüyorsunuz. Terim, Galatasaray için önemlidir. Ama sistem önemlidir.

"ARDA GELEBİLİR"

Arda Turan konusunda bazı enteresan gelişmeler olabilir. Devre bittikten sonra Galatasaray ile Arda Turan arasında sıcak gelişmeler olabilir.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİTMELİ"

Top çizgiyi geçerse, geçmezse ikileminde kalırsanız Galatasaray'da hedef yapamazsınız. Top çizgiyi geçse de geçmese de farklı hedefler olmalı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli. Galatasaray'a zaman kaybettirdiler. Halen daha zaman kaybediliyor. Yönetim ve başkanın takdiri. Tudor, Galatasaray'ın teknik direktörü değildir diye her zaman söylüyorum.

"BAŞARISIZLIĞI BİRİNİN ÜSTLENMESİ LAZIM"

Laurent Blanc'ı tanıyorum. Mayıs ayında seçim var ve Dursun Özbek aday. Başka adaylar da çıkacak. Kim gelirse gelsin. Kimi takımın başına getirirseniz getirin, şampiyonluk giderse görevi bırakabilir. Ben başkan olsaydım görevi bırakırdım. Galatasaray'da birinciliğin dışındaki sonuçlar başarısızlıktır. Mühim olan Galatasaray'dır. Eğer bir başarısızlık varsa onu birinin üstlenmesi lazım. Bu da başkan ve yönetim kuruludur. Ama Dursun Özbek'in bırakmayacağını düşünüyorum.

"ADNAN ÖZTÜRK'E ADAY OLACAĞIMI SÖYLEDİM"

Adnan Öztürk, aday olduğunu söyledi. Ondan sonra kendi stratejisi gereği çalışma sessiz duruyor. Bir sessizlik döneminde. O da herhalde Galatasaray ile ilgili çalışmalarını açıklayacaktır. Ben ise aday olmayacağım. Bu seçimlerde Galatasaray'da artık misyon olarak tüzük değişikliği olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için çalışıyoruz. Adnan Öztürk aday olacağını söylediğinde, ben de aday olması gerektiğini söyledim. Ben de kendisine projeleri kapsamında destek olacağımın sözünü verdim. Söz verdiysem zaten hiçbir zaman geri adım atmam. Başka adaylar da çıkacaktır.

"BEŞİKTAŞ ÖNCE KUPAYI KAZANSIN"

Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını isterim. Türk bayrağı bizim bayrağımız. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. İlk önce bu yapılar tartışılmadan önce eşit hale gelmek lazım. Beşiktaş önce UEFA'yı ve Süper Kupa'yı kazansın, sonra kadro yapılarımız tartışılsın. O kupalar öyle kolay kazanılmıyor. Tesadüf diyenler buyursunlar, o kupaları alsınlar. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ama önce Galatasaray'ın kazandığı kupaları kazansınlar ondan sonra kadrolar tartışılsın. Galatasaray da o noktanın çok daha ötesine o bayrağı dikmelidir. Onun için çalışıyoruz."

Kaynak: haberinburada