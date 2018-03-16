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Galatasaray'dan sürpriz transfer

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Galatasaray, İsveç 5. Lig ekiplerinden IFK Tumba'da forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay'ı denemeye aldı.

Tarih : 16 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Galatasaray'dan Sürpriz Transfer(7/10)3

Galatasarayın transfer çalışmaları kapsamında genç takımda denediği 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, İsveç basınına Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

İsveç 5. Lig takımlarından IFK Tumba'da forma giyen Ozzy lakaplı Ouseynou Ceesay yaptığı açıklamada, "Ozzy çok yetenekli futbolcu. Bir maçın kaderini değiştirebilecek bir isim. A takım için profesyonel sözleşme imzalaması zor ama belki Galatasaray gelişimi için başka bir kulübe gönderebilir." diye konuştu.

"GERÇEKTEN RÜYADA GİBİYİM"

Şu anda bir rüyada olduğundan bahseden genç futbolcu, "Gerçekten rüyada gibiyim. Galatasaray'da umarım A takıma yükselirim ama bunun için çok çalışmam gerekecek." diye konuştu.

Öte yandan oyuncunun menajeri Necmettin Çelikhan da Ozzy lakaplı Oeseynou Ceesay'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söylerken, "Ozzy çok yetenekli futbolcu. Bir maçın kaderini değiştirebilecek bir isim. A takım için profesyonel sözleşme imzalaması zor ama belki Galatasaray gelişimi için başka bir kulübe gönderebilir." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Dan  Sürpriz  Transfer    haber

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