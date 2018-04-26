GALATASARAY'DAN TRABZONSPOR'UN YILDIZINA SÜRPRİZ TEKLİF
Galatasaray, Trabzonspor ile alacakları nedeniyle sıkıntı yaşayan Kucka'nın peşine düştü.
Gelecek sezonun yapılanmasını da düşünen Fatih Terim'in birinci önceliği sol bekten çok 8 numara… çalışmalar ise tam gaz sürüyor. Sol ayaklı olduğu için diğer sözleşmesi bitecek oyuncular arasında Adrien Thomasson'un adı öne çıkmış durumda. Galatasaray'da bir başka gizli gündem maddesi ise Juraj Kucka.
Sarı-kırmızılılar sezon başında Slovak oyuncuya ve Ndiaye'ye Trabzonspor'la beraber talip olmuştu. Trabzonspor, Ndiaye adına yarıştan çekilince Galatasaray da Kucka adına geri adım atmıştı. Gelinen süreçte bordo-mavililerin içinde bulunduğu mali kriz Galatasaray'a Kucka şansını bir kez daha getirdi.
İŞTE GALATASARAY'IN ÖN TEKLİFİ
Galatasaray, UEFA'dan gelmesi muhtemel "sattığın kadarını al" maddesine takılmamak için Trabzonspor'a, "Kucka'ya bu sezon ödeyeceğiniz 2 milyon 250 milyon Euro'yu biz üstlenelim. Önümüzdeki iki yılda 4.5 milyon Euro'luk maaşını da kabul edelim. Sözleşmesine bedelsiz transfer yazalım" diyerek Trabzonspor'a sürpriz bir 'ön-teklif' getirdi.
Kaynak: haberinburada
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