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Galatasaray'ı Kabus Gibi 6 Maç Bekliyor

GALATASARAY'I KABUS GİBİ 6 MAÇ BEKLİYOR

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçı sonrası 6 hafta boyunca birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Tarih : 09 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Galatasaray'ı Kabus Gibi 6 Maç Bekliyor(6/10)2

Galatasaray, Süper Lig'de bu haftaki Atiker Konyaspor maçından sonra oynayacağı 6 maçın 4'ünde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında bu takımlara karşı 11 puan kaybetti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta evinde oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından zorlu bir sürece girecek. Ligin ilk yarısında Konyaspor deplasmanını kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3 kez mağlup olmuştu.

18 PUANIN 11'İNİ KAYBETTİ

Galatasaray, ligin ilk yarısında 9. haftada Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayla birlikte 14. haftadaki Beşiktaş maçına kadar süreçte birçok puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yenilgisini de bu aralıkta olan 10. haftada Trabzonspor'a karşı aldı. Galatasaray, 9 ile 15. haftalar arasında 7 puan toplarken, 11'ini sahada bıraktı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA 4 ZORLU MAÇ

Galatasaray, ligin ilk yarısında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş'a da deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda ayrıca Trabzonspor'a 2-1, M. Başakşehir'e de 5-1 yenilerek, rakipleri ile olan puan farkının azalmasına neden olmuştu. Önümüzdeki 6 hafta içinde bu 4 rakibi ile oynayacak olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda zorlu bir dönemden geçecek.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de 9 ile 14. haftalardaki oynadığı maçların sonuçları şöyle:

9. hafta: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

10. hafta: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1

11. hafta: Galatasaray: 5 - Gençlerbirliği: 1

12. hafta: M. Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

13. hafta: Galatasaray: 2 - A. Alanyaspor: 0

14. hafta Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor maçının ardından ligdeki 6 haftalık takvimi ise şu şekilde:

26. hafta 17.03.2018 Fenerbahçe - Galatasaray

27. hafta 01.04.2018 Galatasaray - Trabzonspor

28. hafta 08.04.2018 Gençlerbirliği - Galatasaray

29. hafta 15.04.2018 Galatasaray - Başakşehir

30. hafta 22.04.2018 Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta 29.04.2018 Galatasaray - Beşiktaş

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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