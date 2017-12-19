Kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Arda Turan için Süper Lig devi resmen devreye girdi.

Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşın o bölgeye transfer yapmak isteyen Beşiktaş devreye girdi ve oyuncuya teklifini iletti. Arda Turan'dan 'evet' yanıtını aldı.

Habertürk'ün haberine göre; Siyah-beyazlı camiada, Arda Turan'ın sezon sonuna kadar kiralanacağı iddiaları artmaya devam etti. Tecrübeli oyuncunun ailesinin de Galatasaray'a olan kırgınlıkları sebebiyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.

MAAŞINI İLK 6 AY BARCELONA KARŞILAYACAK

Arda Turan'ın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük katkı alacağını düşünüyor. Şenol Güneş'in de kadrosuna görmek istediği Arda Turan, Şenol Güneş'le çalışmak istediğini ifade ediyor.

SİNAN ENGİN: BEN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ İSTEMİYORUM

Beşiktaşlı eski oyuncu ve yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Arda Turan'la Londra'da görüştüğünü söyledi. Engin, 'Ben Arda Turan'ın Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Arda Turan bütün Beşiktaş bestesini bilir. Yakın arkadaşı Serdar Özkan'la söylerlerdi' diye konuştu.

Kaynak: haberinburada