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galatasaray'ı yıkan haber

GALATASARAY'I YIKAN HABER

Galatasaray'da 2-2 biten Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı açıklandı

Tarih : 19 Aralık 2016, 14:37
Puan Ver : Galatasaray'ı Yıkan Haber(7/10)6


Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan Osmanlıspor-Galatasaray maçında sakatlanan Serdar Aziz'in, yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı öğrenildi.



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz şoku yaşanıyor.



Zorlu Osmanlıspor karşılaşmasının 23. dakikasında Ndiaye ile girdiği bir pozisyon sonrası sakatlık yaşayan ve yerini Semih Kaya'ya bırakan deneyimli oyuncunun bugün MR'ı çekildi. Çekilen MR sonrası Serdar Aziz'in diz dönmesi sonucu arka çapraz bağlarının koptuğu, ön çapraz bağında gerilme olduğu, menisküs yırtığı tespit edildiği ve sezonu kapattığı öğrenildi.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:



"Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz'in oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



 



 



kaynak:habertürk








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