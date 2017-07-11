GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI FEGHOULİ, HAFTA SONUNA KADAR İSTANBUL'A GELECEK
Galatasaray'ın hem kulübü hem de kendisiyle anlaştığı Feghouli, bu hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek.
Yıldızları birer birer kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekibin yönetimi, taraftarın yolunu gözlediği oyunculardan olan Feghouli'yi de bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getiriyor.
Bu transfer için West Ham'a 4.5 milyon Euro (18 milyon TL), oyuncunun kendisine ise yıllık 3 milyon Euro (12 milyon TL) verileceği öğrenilmişti. İşin ekonomik boyutunda hiçbir pürüzün olmadığının altı bir kez daha çizilirken, sadece Cezayirli oyuncu tatilde olduğu için imzaların geciktiği vurgulandı.
UEFA KADROSUNA BİLDİRİLECEK
Fanatik'in haberine göre, Bu hafta yaz tatiline noktayı koyacak olan yıldızın İstanbul'a gelip, yine Başkan Dursun Özbek'in katılacağı bir törenle imzayı atacağı kaydedildi. Galatasaray'ın UEFA'ya verdiği listede yer almayan Feghouli'nin, Östersund engeli aşılması durumunda UEFA'ya bildirileceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap
- Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
- Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
- Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı
- Gaziantepspor, Takım Kaptanı Elyasa Süme'yi Şike Yapmakla Suçladı
DÜNYA HABERLERİ
- Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
- Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
- Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar