

Fanatik'in haberine göre zirve hesapları yaparken üçüncü sırayı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, önemli bir avantajı kaybetmek üzere... Süper Lig'i 3. bitiren takım, Avrupa Ligi ön elemesine 3. turdan katılacak. 4. olan takım ise elemelere 2. turdan başlayacak. Aradaki süre ise tam 2 hafta.



Yani lig mevcut puan tablosundaki gibi biterse, Galatasaray ilk eleme turunu 13 Temmuz'da, rövanşını da 20 Temmuz'da oynayacak. 3. sıradaki Fenerbahçe'nin eleme aşaması ise 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta olacak.







kaynak:sabah