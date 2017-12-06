GALATASARAY'IN BASKETBOL SPONSORU, SÖZLEŞMEYİ UZATMAYACAK
Ligde 9 haftada 5 yenilgi alan Galatasaray'ın sponsoru Odeabank, mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacak.
Futbolda tökezlemeye başlayan Galatasaray, basketbolda ise dibe vurdu.
Sabah'ın haberine göre; potada son iki sezonda 15 milyon Euro'yu çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank'ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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