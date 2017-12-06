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Galatasaray'ın Basketbol Sponsoru, Sözleşmeyi Uzatmayacak

GALATASARAY'IN BASKETBOL SPONSORU, SÖZLEŞMEYİ UZATMAYACAK

Ligde 9 haftada 5 yenilgi alan Galatasaray'ın sponsoru Odeabank, mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacak.

Tarih : 06 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Galatasaray'ın Basketbol Sponsoru, Sözleşmeyi Uzatmayacak(7/10)3

Futbolda tökezlemeye başlayan Galatasaray, basketbolda ise dibe vurdu.

Sabah'ın haberine göre; potada son iki sezonda 15 milyon Euro'yu çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank'ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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