Futbolda tökezlemeye başlayan Galatasaray, basketbolda ise dibe vurdu.

Sabah'ın haberine göre; potada son iki sezonda 15 milyon Euro'yu çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank'ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada