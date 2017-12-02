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Galatasaray'ın çok istediği transfer suya düşüyor

GALATASARAY'IN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFER SUYA DÜŞÜYOR

İtalyan ekibi Juventus, Galatasaray'ın istediği ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kwadwo Asamoah'a yeni teklifte bulunacak.

Tarih : 02 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Galatasaray'ın Çok İstediği Transfer Suya Düşüyor(6/10)2

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah, Juventus'un o bölgeye transfer yapamaması sonucu takımda kalmıştı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta ile sportif direktör Fabio Paratici, Asamoah'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

ASAMOAH KARARSIZ

Asamoah ise henüz kararını vermiş değil. Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin kendisine vereceği süreye bağlı olarak durum değerlendirmesi yapacak olan Asamoah, 1 Ocak'tan itibaren diğer kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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