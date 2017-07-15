GALATASARAY'IN ESKİ BAŞKANI ÜNAL AYSAL, SNEİJDER'İ GÖNDEREN DURSUN ÖZBEK'İ HEDEF ALDI
Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, kendisinin aldığı Sneijder'i gönderen Dursun Özbek'le ilgili "Acemi ördek suya k...dan dalarmış." dedi.
Dursun Özbek yönetiminin Wesley Sneijder'i göndermesi, sarı-kırmızılı camianın bir numaralı gündemi oldu. Hollandalı yıldızı Galatasaray'a getiren eski başkan Ünal Aysal, Özbek'in bu hareketine ilginç bir yorum getirdi.
Vatan Spor Müdürü İbrahim Seten'in verdiği bilgiye göre Aysal Sneijder'in gönderen Özbek yönetimi için, "Acemi ördek suya k...dan dalarmış" ifadesini kullandı.
7.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Wesley Sneijder, 2012-13 sezonu ocak ayında Inter'den Galatasaray'a transfer oldu. Aysal, Inter'de dönemin başakanı Massimo Moratti ile transfer için sıkı bir pazarlık yaptı ve 7.5 milyon Euro bonservis ile transferi bitirdi.
Ünal Aysal'ın bu transferi dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Aysal döneminde transfer edilen yıldızlardan takımda sadece Fernando Muslera kaldı.
Kaynak: haberinburada
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