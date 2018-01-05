GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ DÖNERCİ OLDU!
Galatasaray formasını iki sezon giyen Alman futbolcu Lukas Podolski dönerci oldu.
Galatasaray'da 2 yıl oynayıp taraftarın sevgisini kazandıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lucas Podolski Almanya'nın Köln kentinde kebapçı açıyor. Podolski, cumartesi günü açılışını yapacağı "Mangal Döner" isimli restoranda hayranlarıyla buluşacak.
DAHA ÖNCE DONDURMA DÜKKANI AÇMIŞTI
Köln'de 2017 haziran ayında dondurma dükkanı açan Alman yıldız, gıda sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de kebaba olan yoğun ilgiden esinlenen Alman forvet, Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.
Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar