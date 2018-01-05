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Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Lukas Podolski Dönerci Oldu!
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Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Lukas Podolski Dönerci Oldu!

GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ DÖNERCİ OLDU!

Galatasaray formasını iki sezon giyen Alman futbolcu Lukas Podolski dönerci oldu.

Tarih : 05 Ocak 2018, 01:00
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Galatasaray'da 2 yıl oynayıp taraftarın sevgisini kazandıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lucas Podolski Almanya'nın Köln kentinde kebapçı açıyor. Podolski, cumartesi günü açılışını yapacağı "Mangal Döner" isimli restoranda hayranlarıyla buluşacak.

DAHA ÖNCE DONDURMA DÜKKANI AÇMIŞTI

Köln'de 2017 haziran ayında dondurma dükkanı açan Alman yıldız, gıda sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de kebaba olan yoğun ilgiden esinlenen Alman forvet, Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.

Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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