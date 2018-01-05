Galatasaray formasını iki sezon giyen Alman futbolcu Lukas Podolski dönerci oldu.

Galatasaray'da 2 yıl oynayıp taraftarın sevgisini kazandıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Lucas Podolski Almanya'nın Köln kentinde kebapçı açıyor. Podolski, cumartesi günü açılışını yapacağı "Mangal Döner" isimli restoranda hayranlarıyla buluşacak.

DAHA ÖNCE DONDURMA DÜKKANI AÇMIŞTI

Köln'de 2017 haziran ayında dondurma dükkanı açan Alman yıldız, gıda sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de kebaba olan yoğun ilgiden esinlenen Alman forvet, Köln'de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.

Lukas Podolski'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada