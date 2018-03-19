Fatih Terim'den önce Galatasaray'ın teknik direktörülüğü yapan ve eleştirilerin bi numaralı hedefi konumunda olan Igor Tudor TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk oldu. Tudor Galatasaray'daki dönemiyle ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Tudor'un açıklamaları:

Buraya gelmemin en büyük sebebi arkadaşları görmem ve baklava, kebap yemem. Çok özlemişim ve iki büyük maçı izlemek istemem.

Tipik bir derbi oldu. Savaşın, mücadelenin olduğu enerjinin sarf edildiği bir maç oldu. Benim ve Galatasray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi.

Başakşehir iyiydi ve iki maçı kıyaslarsam, Başakşehir - Beşiktaş maçını futbol anlamında daha iyi buldum. Beşiktaş'ı yorgun gördüm biraz.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ve kendi takımım gibi hissediyorum. O oyuncular gelirken, ben de oradaydım. Çok büyük puan farkı olmamasına rağmen, bence Galatasaray bunu avantajlı kullanacak.

Galatasaray'ın maçlarını gittikten sonra fazla takip etmedim, biraz olayın dışında kaldım, kendime zaman ayırdım. Ben bu takımı kendi takımım gibi hissediyorum. Sene sonunda da şampiyon olmasını içten diliyorum.

16 haftanın 14'ünde liderdik. İtalya'dan, İngiltere'den arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kızgın olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir.

Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum.

"BEN TEMİZLEME GÖREVİNE GELDİM"

Galatasaray'a gelme durumu olduğunda herkes gitmememi söyledi. Çok sıkıntılı olduğunu ve gitmenin yanlış olduğu söylediler. Herkes soyunma odasındaki durumu, kötü durumu biliyordu. Ben biraz aslında temizleme görevine geldim.

Başakşehir maçından sonra protesto edilmem benim için ilginçti. Florya'ya otobüsle dönüyoruz ve her şey organize edilmiş. Kameralar da öyle. Cenk'e ne söylediklerini sordum. Bana karşı bir şey söyledikleri ve Terim lehine bir şey söylediklerini bana iletti.

Beni en çok şaşırtan mesele, ertesi gün her yerde Terim'in fotoğrafını gördüm. Yıllarca futbol oynadım, kötü zamanları biliyorum. Juve'de sıkıntılı süreç yaşayınca taraftar bir anlamda 'herkesi öldürür'. Başkana, kulübün sahibine, oyuncuya da tepki vardır.

Hiç bilmeyen birini, Ay'dan birini getirin sorun; 'Bu hocanın takımı 14 hafta lider, 2 hafta az farkla geride, başarılı mı' deyin. Başarılı diyecektir. Ben başarılıydım. Benim savaşım başarısızmışım gibi yansıtılmasına karşı.

Biz bu sene her maçı 3'lü savunma ile oynadık. Fernando hep geride oynadı. Türkiye'de 3'lü savunmayı sevmiyorlar ama biz bunu çok iyi başardık.

Kaynak: haberinburada