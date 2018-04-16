GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI BRUMA'YA İTALYAN DEVİ TALİP OLDU
Galatasaray geçtiğimiz sezonun başında Almanya'nın Leipzig takımına sattığı Bruma'ya, İtalya'nın dev kulübü Inter talip oldu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde RB Leipzig'e sattığı Bruma'ya Avrupa'nın dev kulüplerinden Inter talip oldu.
Inter'e yakınlığıyla bilinen Fc Inter News adlı internet sitesi, Portekizli yıldız için Milano kulübünün devreye girdiğini yazdı.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Bu yıl RB Leipzig'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Bruma'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.
Cim Bom'un Sporting Lizbon'dan 2013'te kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, daha sonra Gaziantepspor ve Real Sociedad'a kiralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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