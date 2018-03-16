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Galatasaray'ın eski yıldızı, Hollanda devine transfer oluyor

GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI, HOLLANDA DEVİNE TRANSFER OLUYOR

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Mainz'a transfer olan Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, sezon sonunda Ajax'a transfer olacak.

Tarih : 16 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Galatasaray'ın Eski Yıldızı, Hollanda Devine Transfer Oluyor(10/10)6

Galatasaray'ın iki sezon önce büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok uzağında kalan Nigel de Jong için Hollanda'dan transfer iddiası geldi.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan bonservissiz bir şekilde Bundesliga ekibi Mainz'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Ajax'a transfer olacağı belirtildi.

"AJAX'A KAPILARI KAPATMADIM"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan de Jong, "Ajax'a kapıları hiç kapatmadım. Nigel, sana ihtiyacımız var demeleri halinde Ajax'a dönmek isterim" sözlerini kullandı. Sezon sonunda Mainz ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'da forma şansı bulamayan Nigel de Jong, ikinci yarıda transfer olduğu Mainz ile de sadece 5 maça çıkabilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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