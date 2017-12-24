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Galatasaray'ın Eski Yıldızı Jo, 12 Milyon Euroya Transfer Oldu

GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI JO, 12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Japonya'nın Nagoya Grampus takımına 12 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Tarih : 24 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Galatasaray'ın Eski Yıldızı Jo, 12 Milyon Euroya Transfer Oldu(5/10)1

2010 yılında Galatasaray'da 6 ay boyunca kiralık olarak forma giyen Jo, Corinthians'ta adeta ikinci baharını yaşadı.

Brezilya ekibinde şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, 39 maçta attığı 18 golle ülkesinde yılın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

12 MİLYON EUROYA TRANSFE OLDU

Jo'nun bu performansı, dikkatleri üzerine çekerken Brezilyalı yıldız sürpriz bir transfere imza attı. Japonya takımı Nagoya Grampus, Jo'nun transferi için Corithians'a 12 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Brezilyalı oyuncu bu transferle birlikte kariyerinde 7. farklı ülkede forma giymiş olacak. Jo'nun daha önce forma giydiği takımlar;

Brezilya (Corinthians, Internacional, Atletico Mineiro)Rusya (CSKA Moskova)İngiltere (Manchester City, Everton)Türkiye (Galatasaray)Birleşik Arap Emirlikleri (Al Shabab)Çin (Jiangsu Suning)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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