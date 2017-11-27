GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI WESLEY SNEİJDER 1 AY YOK
Fransa'nın Nice takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'in sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacağı duyuruldu.
Fransa'nın Nice takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'in sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacağı duyuruldu. Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, kulüp merkezinde takım kaptanı Dante ile basın toplantısı düzenledi.
"SNEİJDER MAÇ ÖNCESİNDE SAKATLANDI"
Ligde Olympique Lyon'a karşı 5-0 kaybettikleri maçı değerlendiren Favre, Hollandalı orta saha oyuncusu Sneijder'in bu karşılaşma öncesinde sakatlandığını kaydetti.
Favre, antrenman sırasında kalça kemiğinden sakatlanan Sneijder'in bir ay forma giyemeyeceğini açıkladı.
DEVRE ARASINDAN SONRA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
Bu sezon sadece 8 resmi maça çıkan ve istenen performansı gösteremeyen Sneijder'in devre arasından sonra 13 Ocak'ta oynanacak Amiens mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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